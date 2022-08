Le Festival Interceltique de Lorient avec Jean-Philippe Mauras

En 1996, le Festival Interceltique de Lorient est classé parmi les plus importants festivals en Europe par la Commission Européenne ! Le festival accueille chaque année plus de 750 000 personnes et 4500 artistes venus d’Ecosse, du Pays de Galles, de Bretagne, d’Acadie, de Galice ...etc.

Pour cette 51ème édition l’invité d’honneur sont les Asturies : situées en plein cœur de l’Espagne Verte, face à la mer Cantabrique au nord et entourées sur leur flanc sud de montagnes de plus de 2 500 mètres d’altitude, les Asturies sont un territoire reconnu en Espagne comme un Paradis naturel.

A partir du 05 août et durant 10 jours et 10 nuits, Lorient va vivre au rythme de la culture interceltique et du festival !

Vous pourrez retrouver toute la programmation par ici !

Jean-Philippe Mauras, directeur artistique du festival est notre invité pour nous en parler !