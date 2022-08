“L’année du requin” avec Ludovic et Zoran Boukherma

Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée !

Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home.

Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

Le film mêle comédie et monstre en marchant sur le fil entre le premier et le second degré tout au long de l’histoire. Un travail d’équilibriste réussit par les frères Ludovic et Zoran Boukherma !

Après le loup-garou de “Teddy”, les deux frères s’attaquent au requin dans les Landes avec un clin d’œil au film “Les dents de la mer”.

Vous pourrez découvrir le film au cinéma dès ce mercredi 03 août !

Les deux frères réalisateurs, Ludovic et Zoran Boukherma, sont nos invités pour nous en parler !