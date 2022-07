Le magazine “Les Petits Plats” avec Laurent Mariotte

Une cuisine accessible, locale et de saison ? Le magazine “Les Petits Plats” de Laurent Mariotte est fait pour vous !

Personnalité emblématique et passionné de cuisine, Laurent Mariotte, dans le magazine “Les Petits Plats” spécial Provence, va à la rencontre de ces producteurs d’exception qui font l’identité du terroir.

Au programme : huile d’olive et câpres, pastèque et ail frais, sans oublier les figues ! Vous trouverez aussi les conseils pour accompagnés vos repas avec les rosés de Provence et les producteurs de la région.

Ce soir nous recevons dans notre studio Laurent Mariotte pour nous parler du magazine, des circuits courts, des produits locaux, des artisans et producteurs que l’on pourra retrouver dans ce numéro d’été !