“Les Plages électroniques” avec Matthieu Corosine

“Les Plages électroniques” est un festival né en 2006 et organisé par Panda Events / Allover Production (fondées par Benoit Géli et Matthieu Corosine).

A l’affiche de la programmation des grands noms et des pépites du monde entier ! Il y en a pour tous les goûts : musiques électroniques, rap et pop !

Les organisateurs prévoient une affluence record pouvant aller jusqu’à 60 000 personnes sur trois jours.

Vous pourrez découvrir toute la programmation par ici

Rendez-vous les 5, 6 et 7 août à Cannes, pour danser les pieds dans l’eau, dans le sable ou dans le Palais des Festivals sur les multiples scènes : plage, rooftop et terrasse du Palais des Festivals, une scène sur l’eau, une scène after party à l’intérieur du Palais des Festivals et des boat parties quotidiennes sur un catamaran.

Matthieu Corosine, directeur du festival, est notre invité ce soir pour nous en parler !