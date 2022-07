MC Solaar de retour sur scène !

Claude Honoré M’Barali est né le 5 mars 1969 à Dakar, au Sénégal, d’un père traducteur et d’une mère infirmière. Ses parents sont originaires du Tchad. En 1990 il surgit avec l’incroyable _“Bouge de là” !_MC Solaar est un des artistes faisant partie du patrimoine du rap français.

Même après de nombreuses années d'absence, le succès de MC Solaar ne s’est jamais essoufflé, piquant le cœur des français comme celui de Caroline dans son tube “Caroline”. Il a toujours été discret médiatiquement, ses textes et mélodies sont restés dans chaque génération que sa musique a traversée. Lors de son retour avec “Géopoétique” en 2017, il obtient un disque de platine à une époque où le streaming a pris le pas sur la vente de disques ! MC Solaar se démarque rapidement, dès le début de sa carrière et encore aujourd’hui, notamment par ses textes particulièrement recherchés, avec des rimes riches et un vocabulaire très varié.

Très souvent dans le rap, c’est un MC et un DJ. Cette fois, MC Solaar est accompagné d'un vrai big band à l'américaine.

Claude MC Solaar fait revivre ses tubes (Caroline, Victime de la mode, Solaar pleure, le nouveau western, la concubine de l'hémoglobine...) sur scène avec des violons, des cuivres, des guitares et une section rythmique.

Un véritable jazz band à retrouver en tournée tout l’été jusqu'à la Philharmonie en octobre avec le projet intitulé "new big band project".

Vous pourrez le retrouver le 24 juillet au Festival Live au Campo à Perpignan, le 29 juillet au Festival Grandes Marées à Jullouville, le 12 août au Festival Insolent à Landerneau, le 11 septembre à Foire en Scène à Châlons-en-Champagne, et le 25 et 26 octobre à la Philharmonie à Paris.