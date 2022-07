Nouvel album de I Muvrini avec Jean François Bernadini

I Muvrini , a été fondé en 1977 par deux frères, Alain et Jean-François Bernardini, originaires de Taglio-Isolaccio un petit village corse. Avec leur père Gjuliu, ils avaient commencé à chanter, et même à enregistrer, en trio polyphonique. I Muvrini signifie “Les petits mouflons”, en corse.

Dans leur nouvel album "Più Forti" (Plus forts)I Muvrini viennent nous dire, “face aux dangers, ensemble nous sommes plus forts”.Ils nous montrent l’énergie joyeuse de ces petits poissons chassés par un plus grand, et qui ont l’audace de s’organiser, faire demi-tour, inventant la force insoupçonnable qui naît, lorsque nous sommes ensemble.