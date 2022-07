"Pour le meilleur...", les nouvelles aventures en famille d'Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier

Dans “Un vrai couple”, leur premier spectacle, les comédiens et auteurs Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier racontaient leur rencontre et les débuts de leur couple. Dans “Pour le meilleur”, ils sont toujours ensemble mais ont eu 2 enfants en à peine 2 ans ! Et ils ont décidé de partager avec nous leurs emmerdes à 4, “parce il n’y a pas de raison” !

Comment “un vrai couple” a-t-il pu survivre à ce chamboulement dans leur quotidien ? Est-ce que La pat patrouille a fait disparaître Céline Dion en mission ? Est-ce que Baby Shark a dévoré ACDC ?

Beaucoup plus occupés, mais toujours aussi déjantés, Arnaud et Gaëlle reviennent pour de nouvelles aventures, en famille et pour le meilleur…

Un spectacle à découvrir du 12 juillet au 24 septembre 2022 à la Comédie de paris ! Réservez vite vos places.