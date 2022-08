“Rumba la vie” au cinéma ce 24 août avec France Bleu

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Acteur et réalisateur, Franck Dubosc avait envie de tourner dans le décor de la danse de salon. On le retrouve dans le personnage de Tony à la fois attachant et touchant.

Le film fait partie de la sélection officielle du festival de l'Alpe-d'Huez 2022 !

Dans cette comédie l’on retrouve également : Jean-Pierre Darroussin, Louna Espinosa et Michel Houellebecq.

“Rumba la vie” sort ce mercredi 24 août au cinéma en partenariat avec France Bleu !

Franck Dubosc et Louna Espinosa sont nos invités pour nous en parler ce soir !