“90 minutes avec Antoine Duléry”, un concept nouveau, un face à face émouvant et drôle !

Un entretien spectacle conçu, animé et mis en scène par David Becker, accompagné par 5 musiciens et la chanteuse Manon Denimal Cubero.

En 2021, Antoine Dulery fête ses 40 ans de carrière. Acteur et comédien populaire, connu pour ses rôles dans "Camping", "Les petits meurtres d’Agatha Christie", "Jean Philippe" ou encore "Les Misérables" de Claude Lelouch. Sur scène avec son one man show, et au théâtre aux côtés de Jean Paul Belmondo dans "La puce à l’oreille"...

“90 minutes avec Antoine Duléry” propose une rencontre inédite, une représentation unique durant laquelle le public a la curieuse impression de se retrouver pendant une heure et demie dans le salon de l’artiste. Un concept inédit et original de son ami producteur David Becker.

Uniquement 2 dates sont programmées, les 19 et 20 octobre, au Palais des glaces. Réservez vite vos places.

Antoine Dulery ne connaîtra pas les questions en avance pour garder toute la spontanéité des réponses et des surprises préparées. Durant près de deux heures, sa carrière sera traversée, évoquée, approfondie, entre souvenirs de tournages, regards sur le métier de comédien, anecdotes sur ses plus belles collaborations et rencontres telles que Charles Aznavour, Jean Paul Belmondo, Jean Dujardin, Claude Lelouch ou encore Johnny Hallyday.

L’acteur se laissera porter par les surprises, les intermèdes musicaux que propose cet entretien-spectacle et répondra aux questions de David Becker, mais également, du public qui pourra, à plusieurs reprises durant le spectacle, s’adresser au comédien.

Pierre Arditi, Thierry Lhermitte, Jean Marie Bigard, Les Bodin’s, Michel Leeb et prochainement François Berléand et François Xavier Demaison se sont déjà prêtés au jeu du "90 minutes avec".