“À l'ombre des filles” d’Étienne Comar, un film qui montre à quel point le chant peut être libérateur

Pour donner le plus de réalisme possible à son film, Etienne Comar a travaillé avec Michaël Andrieu, un musicologue et professeur en conservatoire, qui a animé des ateliers de musique en prison.

Comme “Django”, “À l’ombre des filles” parle aussi de musique. Pour Etienne Comar, le cinéma et la musique sont intimement liés. Il y a quelques années, suite au décès de son père, il a chanté dans un groupe de rock amateur. Écrire les paroles des chansons et ensuite les interpréter a été une découverte émotionnelle puissante, une expérience libératrice sur un plan intime et créatif. C’est à la suite de cela qu’il s’est mis à écrire des scénarios, puis à réaliser. D’où l’envie de faire un film qui montre à quel point le chant peut être une libération. Et quoi de mieux qu’une prison pour exprimer la métaphore de cette libération.

Car “À l’ombre des filles” raconte l’histoire de Luc, un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues.

Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté́.

C’est Alex Lutz qui interprète le rôle de Luc. L’acteur est doublé par le contre-ténor Maximin Richard, mais il a dû adopter parfaitement sa gestuelle, cette façon de chanter de respirer si particulières. Pour que le chant de Luc soit plus douloureux et moins parfait, Etienne Comar a demandé à Maximin Richard de chanter un ton au-dessus de sa tessiture vocale habituelle.