“Ensemble et maintenant”, le nouvel single de David Hallyday

“Ensemble et maintenant” est une chanson profondément humaniste, dans le sens où elle interroge sur la place de l’homme et de la femme sur terre.

Qu’est-ce qu’on doit faire pour mieux vivre ensemble ?

Ce n’est pas contre les religions, mais simplement de croire en l’être humain avant tout, sa capacité à aimer, à prendre soin de son environnement et des autres.

Il y a urgence à le vouloir et à agir, car ce n’est pas demain et individuellement qu’on réussira ce pari fou d’une possibilité au bonheur, mais c’est ensemble et maintenant.