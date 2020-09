Accès Direct

Pour respecter les normes sanitaires, la jauge du Paradis Latin est réduite de moitié. Ainsi, chaque soir, ce ne sont plus 700 personnes qui peuvent admirer le spectacle du cabaret, mais 350.

C'est toujours la revue "L'Oiseau Paradis", lancée en mai 2019, qui est présentée. Les artistes de la troupe ont changé tout comme la meneuse de revue qui n'est plus Iris Mittenaere mais Dièse.

Mis en scène par Kamel Ouali, le spectacle se place sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion et de l’humour.

Une interaction permanente avec le public fait de chaque spectacle un moment unique.

Créatures, danseuses, effets spéciaux et nouvelles technologies se mélangeront au milieu d’une quinzaine de décors exceptionnels signés Alain Lagarde, créateur reconnu de décors d’opéras, comédies musicales et pièces de théâtres. S’y ajoutent plus de 500 costumes créés pour l’occasion par La maison de Couture Parisienne « On aura tout vu », qui a réalisé les costumes scéniques des plus grandes stars comme Beyoncé, Katy Perry, ainsi que de nombreux ballets pour l’opéra.

Danseurs, chanteurs et acrobates vous feront vivre un moment incomparable dans un lieu mythique construit par Gustave Eiffel