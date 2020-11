19 novembre 2020, la PlayStation 5 arrive en France

La PS5 est annoncée par la presse spécialisée comme la plus puissante, la plus aboutie, la plus belle, la plus grosse aussi...

Elle existe en 2 éditions. Une version "classique" avec un lecteur de disque Blu-Ray à 499 euros, et une version 100% digitale sans le lecteur.

Normalement, une grande partie des jeux de la PS4 sont compatible avec cette PS5. Par contre, les nouveaux jeux devront être achetés en version numérique et téléchargés. Impossible donc de revendre vos vieux jeux, ou d'acquérir des titres en occasion...

Attention, si vous n'avez pas déjà réservé votre modèle, il est fort possible que vous deviez attendre l’année prochaine. Sony annonce déjà une possible pénurie