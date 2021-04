“Dans la gueule du loup”, Anne Nivat raconte le quotidien d’une reporter de guerre

Dans cette fiction, Anne Nivat suit Nina, une journaliste au caractère bien trempé qui couvre en tant que reporter de guerre les conflits en Irak et en Tchétchénie. Une histoire qui suit de près les événements qu'a vécus l'auteure.

Nina, reporter, s’est immergée dans les sales guerres d’Irak et de Tchétchénie.

Falloujah, Irak, mars 2004 : soldats américains et milices d’Al-Qaïda s’affrontent sauvagement.

Piégée dans une tempête de sable, la jeune journaliste ôte sa tenue occidentale et revêt l’abaya, longue tunique noire traditionnelle. Quasi invisibilisée, Nina se sent ainsi protégée et prête à tout pour observer la bataille.

Grozny, capitale de la Tchétchénie, fin 1999 : grâce au jeune Mahmoud, Nina s’est coulée dans la sordide réalité de la guerre.

Nice, France, 2014 : Abdel, habitant des quartiers nord, revient sur son désir passé d’aller faire le djihad.