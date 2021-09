Imany reprend ses titres préférés de la pop au reggae dans “Voodoo Cello”

Ces dix dernières années, la voix grave d’Imany a conquis le public, avec un répertoire soul, folk et blues. Ses deux derniers albums se sont écoulés à plus d’1 million d’exemplaires, et ses tubes "Don't Be So Shy" (Diamant) et "You Will Never Know" (Or) ont fait le tour du monde.

Aujourd’hui, elle revient avec un nouvel album dans lequel elle réinterprète de grands tubes qui lui sont chers, de Madonna à Cat Stevens, en passant par Elton John, Ed Sheeran, Bonnie Tyler ou Jacques Brel.

Perfectionniste et ambitieuse, elle s’est lancé un nouveau défi, celui de chanter, d’enregistrer, mais aussi d’arranger et de réaliser son projet, toute seule avec un ensemble de violoncellistes qu’elle a dirigé, pour la première fois.