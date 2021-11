"Mon challenge Au TOP ! ", la nouvelle collection bien-être de Laury Thilleman

Journaliste, working girl et sportive accomplie suivie par plus d’un million d’abonnés, Laury Thilleman partage sa nouvelleméthode AU TOP ! Elle est également l’auteure de "30 jours pour être Au Top !", un programme sport, nutrition et positive attitude, devenu un best-seller, ainsi que "365 jours Au Top" également best-seller dès sa parution jusqu’à aujourd’hui.

Avec sa nouvelle collection “Mon challenge Au TOP !", coachée par des expertes, Laury Thilleman propose 3 ouvrages sur les thèmes de la beauté du visage, du Pilates, et de l'entreprenariat.

"Mon challenge beauté du visage au TOP !"

Les massages du visage sont un véritable traitement préventif et anti-âge, et procurent aussi une intense sensation de bien-être. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, suivez Laury Thilleman, coachée par la célèbre facialiste Delphine Langlois, dans un nouveau challenge : maîtriser la technique zone par zone, grâce à des pas-à-pas entièrement illustrés, et l’inscrire dans une routine quotidienne, plus ou moins longue en fonction du temps que l’on peut y consacrer.

"Mon challenge beauté du visage au TOP !" -

"Mon challenge happy entrepreneure au TOP !"

La croissance économique dépend aussi des femmes, pour qui la voie l’entreprenariat est aussi un levier pour s’affranchir des contraintes et des inégalités persistantes dans le monde du travail. Comment lancer son activité, garder sa motivation, atteindre ses objectifs et développer son leadership ? Guidée par Pauline Laigneau, figure de l’entreprenariat en France, créatrice du podcast Le gratin ("Côtoyer le succès pour inventer le sien…") et de la marque de joaillerie Gemmyo, Laury Thilleman, elle-même working girl accomplie, partage toutes les clés pour relever ce nouveau challenge et se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat.

"Mon challenge happy entrepreneure au TOP !" -

"Mon challenge Pilates au TOP !"

Dans la catégorie des sports "intelligents", le Pilates est une méthode éprouvée pour se muscler et aider son corps à bien évoluer dans le temps. Gagner en souplesse, améliorer sa posture, affiner sa silhouette… La méthode Pilates est une gymnastique douce qui allie une respiration profonde avec des exercices physiques. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, suivez Laury Thilleman, coachée par Lugdivine Meytre, ancienne sportive de haut niveau aujourd’hui professeure de Pilates. Objectifs : maîtriser les fondamentaux avant de se lancer dans des séances conçues pour une progression par étapes. Le tout à adapter selon ses capacités et le temps dont on dispose.

"Mon challenge Pilates au TOP !" -

Chaque livre est disponible en libraire depuis le mois d'octobre aux éditions First, au prix de 10,95 euros l'unité.