Vincent Niclo fête ses 10 ans de carrière avec un triple album

En quelques années, le Ténor le plus populaire de France, a déjà vendu près d’1 Million et demi d’albums.

Pendant 10 ans, Vincent Niclo a collaboré avec de nombreuses personnalités françaises telles que Charles Aznavour, Pascal Obispo, Slimane, Serge Lama, Patrick Fiori mais aussi des personnalités internationales comme Céline Dion, Placido Domingo, Michel Legrand, Il Divo, Nana Mouskouri, Angélique Kidjo, Sarah Brightman...

Pour fêter cet anniversaire, Vincent Niclo propose un triple album tout simplement intitulé “Dix ans déjà”. Ce dernier comprend 60 titres de son répertoire : ses 20 plus grands titres lyriques, ses 20 plus belles reprises de tubes français et internationaux et ses 20 plus belles chansons originales.

En cadeau 3 nouveaux titres : “Dis-lui”, “Cette histoire entre nous” et “Feelings”

A noter qu’un coffret collector existe comprenant en plus un poster dédicacé et des photos inédites.