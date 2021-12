“Rose” d’Aurélie Saada, l’histoire d’une révolution intime d’une septuagénaire

Celle d’une femme qui réalise qu’elle n’est pas juste une mère, une grand-mère et une veuve.

Pour écrire son film, Aurélie Saada s’est inspirée d’une histoire vraie, celle de sa grand-mère.

Alors qu’elle organise un dîner chez elle, se trouvent parmi ses convives la dernière grand-mère de sa famille qui venait de perdre son mari et Marceline Loridan-Ivens, rescapée des camps qui était dans le même convoi que Simone Veil pour Auschwitz.

La première, plongée dans une profonde tristesse, est totalement chamboulée par la vision de la seconde, une femme libre et vivante. C’est le début d’une réflexion sur le fait que sa vie n’était peut-être pas terminée et qu’il y avait des choses à vivre encore... Qu’elle n’était peut-être pas juste une mère, une grand-mère et une veuve mais qu’elle était femme aussi.

Une fois les invités partis, Aurélie Saada a écrit l’histoire de Rose !