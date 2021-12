“Brûler le feu” de Juliette Armanet, un disque habité par la passion

Dans ce nouvel album, l’artiste assume son désir, son goût pour la fougue et l’excès

Juliette fait partie de ces jeunes artistes qui ont su faire le lien entre une variété chic et intemporelle et une musique pop assumée, de Michel Berger à Daft Punk, de Véronique Sanson à Dua Lipa.

Quatre ans après la sortie de son premier album, Juliette Armanet revient donc avec "Brûler le feu".

Si son piano en reste le cœur battant de l’album, il s’habille désormais d’arrangements chauds et dansants. Elle l’a écrit et composé en maintenant cet équilibre subtil entre mélodies à la fois populaires et racées, capables de fasciner comme de fédérer.

Portée par cette nouvelle puissance orchestrale, elle a exploré ce dont sa voix est capable, du murmure au quasi-point de rupture, dévoilant des prouesses vocales dont elle n’avait peut-être encore jamais pris la mesure.

Avec ce deuxième album, Juliette Armanet a voulu découvrir qui elle est, petite amie devenue grande amoureuse, exploratrice d’une palette de sentiments qui se déclinent dans chacune des chansons. Le titre “Tu me play” est ainsi une déclaration d’amour à son public.

Des chansons qui cachent pourtant, au détour d’un accord mineur, l’ombre de la mélancolie. Compagne inévitable de celles et ceux qui ne savent vivre qu’intensément.

“Brûler le feu”... Plus qu’un mantra à l’humour assumé, c’est un appel au soulèvement que lance Juliette Armanet sur le dernier titre du disque, un cri du cœur qui célèbre ces flammes qui nous consument autant qu’elles illuminent nos vies.