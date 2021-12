"Mince alors 2 !", une comédie signée Charlotte de Turckheim

Neuf an après "Mince alors" qui avait réuni près de 1 500 000 entrées à sa sortie en 2012, Charlotte de Turckheim présente son nouveau film "Mince alors 2 !". Celui-ci sortira en salle le 22 décembre 2021.

Après des études de théâtre, Charlotte de Turckheim débute au cinéma aux côtés de Coluche dans Le maître d’école de Claude Berri. D’autres grands nom de la réalisation lui confieront des rôles variés, lui permettant d’exprimer toute la palette de son talent : Patrice Lecomte, Claude Zidi, Claude Lelouch, Georges Lautner, Volker Schloendorff, Philippe Labro, Philippe de Broca, Gérard Jugnot, James Ivory, Denis Granier-Deferre… Elle est également scénariste et réalisatrice. Aux côtés de Catherine Hosmalin et Lola Dewaere, elle jouera dans son nouveau film "Mince alors 2 !".

C'est l'histoire d'Isabelle et sa nièce Nina qui ouvrent une cure "jeûne et détox" au cœur de la Provence. Elles sont accompagnées de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure "pour son bien" ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… En nette surcharge pondérale !