ABBA, le grand retour

Le 5 novembre dernier, ABBA faisait son grand retour. 40 ans après "The Visitors”, le groupe suédois publiait un nouvel album studio intitulé “Voyage” entièrement composé de chansons originales.

Deux titres avaient été dévoilés en septembre pour en annoncer la sortie : "Don’t Shut Me Down" et “I Still Have Faith In You”.

Dans le même temps le groupe annonçait une série de concerts novateurs, du 27 mai au 4 septembre, dans lequel nous pourrons voir performer les 4 suédois en hologrammes, avec un groupe de 10 musiciens, dans une salle construite à cet effet, située à Londres.

Un événement que France Bleu ne pouvait pas manquer. Votre radio vous a même proposé de jouer pour gagner vos places pour l’une des représentations, celle du 28 mai, avec hôtel, petit-déjeuner et transport. Le gagnant est dévoilé ce lundi 10 janvier dans votre “Accès Direct” avec Arnold Derek.