“Times Square” de Clément Koch, une comédie théâtrale dans l’air du temps

Et qui nous rappelle combien cet art est un besoin essentiel !

Retour à New-York pour Guillaume de Tonquédec ! Après le triomphe de "La Garçonnière", il retrouve le metteur en scène José Paul dans une pièce, à la fois drôle et touchante, qui nous transporte dans les coulisses du théâtre, mais pas que...

L'histoire de “Times Square” ? Celle d'un comédien (Guillaume de Tonquédec), au mauvais caractère, cabossé qui affectionne trop le whisky qui va devoir coacher une actrice débutante (Camille Aguilar) pour une audition pour Roméo et Juliette. Une audition fictive et une rencontre arrangée et manigancée par le frère du comédien (Marc Fayet) qui souhaite qu'il reprenne goût au métier.

Le dramaturge Clément Koch nous entraîne sur les chemins de ses personnages empreints de blessures, de peurs, de doutes, luttant sans cesse pour s’affranchir d’un isolement ô combien paradoxal dans ce quartier de Times Square sans cesse en mouvement.

Le tout dans le rocambolesque d’une leçon magistrale de théâtre qui vous livrera quelques secrets de fabrication d’un métier décidément pas comme les autres.

Une pièce à découvrir au théâtre du Montparnasse du 22 janvier au 17 avril. Réservez vite vos places !