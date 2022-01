Emma Peters, 24 ans, chante ce qu’elle vit sans filtre et sans fard

Emma Paters grandit dans un famille mélomane où on écoute beaucoup de chansons françaises comme Véronique Samson, Michel Berger, Mc Solaar ou encore Camille. A 7 ans, elle commence la guitare, le chant suivra naturellement.

La jeune chanteuse se fait connaître grâce à sa chaîne Youtube créée en 2016 où elle poste, le dimanche, des reprises des plus grands. Le succès est immédiat et les internautes du monde entier la découvre.

Après “Cover”, un album entier de 12 covers, tous repris en version acoustique sorti en juillet dernier, Emma Peters décide d’écrire et de composer ses propres morceaux. Un nouvel EP de 4 titres et intitulé “Le temps passe” sort alors le 24 septembre. On y retrouve le titre “Fous”.

“Dimanche”, son prochain album, est attendu pour le 25 mars