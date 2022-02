"Les Vedettes" : le nouveau film du Palmashow

Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources..

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Un film sur l'amitié mais aussi sur le besoin de reconnaissance de notre société avec, contrairement à d'habitude, deux personnages qui ne s'entendent pas dès le début, plutôt qu'un duo bien rôdé auquel le Palmashow nous a habitué. 6 ans après "La Folle Histoire de Max et Léon", Grégoire et David (ainsi que le réalisateur Jonathan Barré) sont de retour sur nos grands écrans. Le duo est à retrouver dès le 9 février.