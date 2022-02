“Compagnons” de François Favrat, un film qui valorise le travail manuel

Pour écrire le film “Compagnons”, les scénaristes François Favart et Johanne Bernard, ont rencontré les Compagnons du devoir de plusieurs villes : d’abord à Paris, puis à la Rochelle, à Angers et enfin à Nantes. Ils ont alors découvert un univers qu’ils ne connaissaient pas, un monde qui met en valeur le travail manuel et l’entraide.

Dans les “Maisons” des Compagnons, cohabitent des jeunes de 16 à 25 ans et des Compagnons qui les encadrent. Les jeunes, principalement des garçons (14% seulement de filles) viennent de tous horizons, transformant ces lieux en véritables "auberges espagnoles”. Lors de sa formation, l’apprenti doit répondre à des règles et des traditions bien précises.

Mais comment raconter et émouvoir avec une jeune qui réussit à faire une table en bois à la fin du film ? Tel a été le questionnement des 2 scénaristes. Ces derniers ont donc travaillé à dramatiser ses tensions intérieures face à l’univers hyper-normé dans lequel elle arrive, et à chercher aussi un métier plus inspirant d’un point de vue cinématographique. C’est ainsi qu’est venue l’idée de sa passion pour les tags qui va provoquer chez elle un coup de cœur pour les vitraux.

En effet, le film raconte l’histoire de Naëlle, 19 ans, passionnée de street art et qui est contrainte de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion. Sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la maison des Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui prône l’excellence artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en formation dans son atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien différents du sien... qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie.

C’est Njjaa qui interprète le rôle de Naëlle, Agnès Jaoui celui d’Hélène et Pio Marmaï celui de Paul