Alice Nevers tire sa révérence !

Quasi-dernière représentante des séries policières de TF1 (Femmes de loi, Une femme d'honneur, Julie Lescaut ou encore Navarro), il est temps, après 20 saisons, de dire au revoir à Alice Nevers et Fred Marquand. Et clairement, le dernier épisode "Cavalcades", en deux parties, ne va pas laisser à nos héros le temps de souffler et profiter de leur éloignement avec le tumulte parisien :

Alice et Marquand ont décidé de prendre un nouveau départ loin du tumulte Parisien et sont partis sur la côte normande au pied du Mont-Saint-Michel. Mais s’ils comptaient prendre leurs fonctions en douceur et surtout préparer tranquillement leur mariage tant attendu, entre frictions avec la nouvelle équipe et Marquand obligé de s’infiltrer dans une écurie de chevaux de course, rien ne se passe comme prévu pour notre proc et son commandant de police… La mort d’un jeune jockey plonge Alice dans un monde où la compétition se nourrit de violence et d’argent. Meurtre, disparition et pur-sangs sont les ingrédients d’un cocktail qui pourraient être fatals à notre cher Marquand. Dans le haras du Prince Fayçal, nos héros vont devoir surmonter tous les obstacles pour mériter leur fin heureuse…

Le final d'Alice Nevers, c'est ce Jeudi 10 février à 21h05, sur TF1 ! Et pour en parler : Marine Delterme et Jean-Michel Tinivelli sont nos invités !