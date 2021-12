Anne Sila et son nouvel album "À nos cœurs"

La gagnante de The Voice All Stars sort un nouvel album riche en émotions.

Elle avait enflammé la 4ème édition de The Voice en 2015 par sa délicatesse et son incroyable technique vocale. Cette année, elle remporte The Voice All Stars, la saison anniversaire pour les 10 ans de l'émission phare de TF1. Elle a aussi prêté sa voix à Nala, un des personnages du célèbre film d'animation "Le Roi lion".

Après "Amazing Problem" et Fruit défendu", la chanteuse dévoile son nouvel l'album "À nos cœurs".

C’est l’histoire d’un voyage à travers différentes émotions qui, même quand elles sont à l'opposé, ne peuvent pas vivre les unes sans les autres. À l’image aussi du mélange des différents styles musicaux présents dans ce nouvel album et qui retracent le parcours d’Anne Sila.

L'album est disponible depuis le 29 octobre 2021. La chanteuse sera en tournée en 2022.