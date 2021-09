“Assume bordel” de Pierre Palmade, une comédie intime sur le couple homosexuel

Pierre Palmade est de retour sur scène au Théâtre du Marais avec la pièce “Assume Bordel” qu’il a écrite pendant le confinement.

La scène, il la partage avec Benjamin Gauthier. En couple depuis 3 ans, ils s'aiment d'un amour fou. Mais, tout devient prétexte à engueulades et chaque discussion termine en dispute. C'est devenu l'amour vache.

Le fond du problème ? Pierre n'assume pas d'être en couple avec un homme, il n'assume pas du tout son homosexualité.

Benjamin, militant convaincu de la cause gay, n'en peut plus de devoir se cacher. Les menaces et ultimatums arrivent. Benjamin n'a plus qu'une envie, crier à Pierre : "Assume, Bordel !".

Pierre Palmade a toujours reconnu avoir mis longtemps à accepter son homosexualité. Il ne l'a pas aimé tout de suite et a finalement terminé par vivre en paix avec. Aujourd’hui, il nous propose une sorte de méa culpa sous forme de spectacle.