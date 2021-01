Bénabar poursuit sa route sincère et assumée avec “Indocile Heureux”

12 chansons qui d’amusent à brouiller les pistes, entre émotion tendre, poésie clandestine et humour sans filtre.

Bénabar a toujours été, de par sa musique et ses albums, un artiste engagé et engageant conservant précieusement dans l’une de ses poches son nez rouge et son maquillage blanc de clown parfois triste parfois joyeux, un homme qui nous accompagne depuis des années dans notre quotidien.

L’un de ses secrets, l’une de ses plus grandes forces, réside en une notion essentielle devenue rare : toutes ses chansons sont inspirées de réalités qu’il a pu observer ou vivre parfois à travers le regard ou le récit de celles et ceux qui l’entourent.

Les textes de ce nouvel opus évoquent tour à tour et dans un joyeux désordre : l'amour, la famille, l'amitié, le temps, la vaine postérité, la mort et... les Daltons !

Les obsessions d’un auteur-conteur qui sait traduire en chansons nos grandes émotions.

Bénabar en a déjà dévoilé deux extraits : "Tous les divorcés", dans lequel il met à l’honneur l’amour qui peut surprendre plusieurs fois dans une vie, et “Les Belles Histoires”, l’éloge du romantisme exalté et désuet.

Dans le plus tourmenté "Au nom du temps perdu”, il narre la complexité de l’amitié et du pardon.