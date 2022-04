Bibliothèques Sans Frontières favorise l'accès à l'éducation, à l'information et à la culture 

L’accès à la connaissance permet l’exercice de ses droits, l’inclusion dans la société et l’émancipation de tous. C’est pourquoi depuis 2007, Bibliothèque sans frontières favorise l’accès à l’information, à l’éducation et à la culture auprès de celles et ceux qui en sont privés.

Bien plus qu’une collection de livres, les bibliothèques sont à la fois des lieux de développement personnel, des espaces de création et d’émancipation. Pourtant, elles sont très souvent absentes là où les populations en ont le plus besoin.

Qu’elles soient virtuelles ou physiques, lieux fixes ou mobiles, les bibliothèques donnent à chacun les outils pour comprendre et mieux appréhender le monde. Elles donnent un libre accès aux nouveaux instruments de l’éducation et du numérique, jouant un rôle fondamental pour l’égalité des droits : ce sont des lieux de découverte, de mixité sociale et de brassage culturel. Elles sont le fondement même d’une société ouverte sur le monde et portent en elles la capacité d’imaginer le futur.

En créant des méthodologies et des outils innovants, Bibliothèques Sans Frontières participe ainsi à réinventer les bibliothèques, aussi bien dans leur forme et leurs missions que dans la manière dont elles sont perçues et appropriées par les populations les plus vulnérables.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Augustin Trapenard est devenu en 2018 le premier parrain de Bibliothèques Sans Frontières. Un documentaire de 52 min est actuellement en préparation. Réalisé par Louis Villers, il regroupera l’ensemble des voyages d’Augustin Trapenard et interrogera la place de la culture dans la reconstruction des êtres humains, notamment dans les situations de crise et après les conflits.