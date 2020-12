Bob Sinclar mixe votre réveillon du 31 décembre

Bob Sinclar est connu pour ses nombreux tubes dont "Love Generation", inoubliable générique de la Star Academy sur TF1, "World, Hold On (Children of the Sky)", "Rock This Party (Everybody Dance Now)", "What I Want" ou encore "Far l'Amore". Ambassadeur de la French Touch, la house music à la française, qui rayonne dans le monde entier.

Avec Bob Sinclar, laissons derrière nous cette année 2020 morose et accueillons 2021 en dansant !

Et ce n’est qu’une soirée parmi d’autres.

Mylène Farmer, Boulevard Des Airs, Sting, Kool and the Gang, les Restos du cœur, Patrick Bruel... Pendant les fêtes, France Bleu vous propose chaque jour, une soirée LIVE en soutien aux spectacles vivants et aux concerts.