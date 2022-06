“Champagne” de Nicolas Vanier, un tournant dans la filmographie du réalisateur ?

Nicolas Vanier est connu notamment pour ses films sur la nature qu’il a filmé durant près de 30 ans. Mais à partir de "Belle et Sébastien”, il a commencé à mettre en scène de plus en plus de comédiens et surtout à prendre un vrai plaisir à construire avec eux des personnages et des histoires ! “Un prolongement logique” pour le réalisateur.

Aujourd’hui, il propose une comédie sur l’amitié, une thématique qu’il trouve “presque plus riche que celle amoureuse” car les amis de longue date, on les accepte tels qu’ils sont, avec leurs défauts et leurs qualités. Et peut-être même que si on les rencontrerait maintenant, ils ne deviendraient pas nos amis !

C’est le cas de Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume qui se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce weekend, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité… Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent… car en amitié, tout le monde trinque !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour le choix des comédiens, Nicolas Vanier voulait que “le noyau dur” s’entende vraiment comme des amis, valide voire même recommande le reste du casting.