Un Tryo, toujours combatif et dansant, toujours radieux et grave, toujours indigné et heureux. Mais aussi un Tryo renouvelé, remodelé et réinventé. Une performance quand on arrive au huitième album.

“Chants de bataille” est un grand cru, avec des chansons politiques et sociétales, des chansons de bonheur, des chansons à partager à quelques milliers en festival ou pour gonfler le cœur, à fond dans les écouteurs...

Et puis quelque chose dans le son, dans l’éclat, dans l’énergie, quelque chose d’allègre et de limpide : une force, un optimisme, une envie régénérée. Oui, l’envie de changer le monde pour trois minutes, si on n’arrive pas à le changer en trois minutes.

Évacuons tout de suite la question : il n’y a pas de chanson sur la Covid19, le confinement et les réunions en visio. “Restez chez vous”, écrit, réalisé et mis en ligne pendant le confinement, reste sur internet, souvenir partagé par quelques centaines de milliers d’amis de Tryo.

Après l’annulation de leur tournée en mars 2020 qui devait fêter les 2 ans du groupe, les membres se trouvent, comme toute la France, confinés. Dès lors, Tryo invente, innove, réfléchit, apprend de nouveaux outils, découvre de nouvelles pratiques. Tout naturellement, le groupe fait ce qu’il sait faire : de nouvelles chansons.

Tryo a élargi le cercle. Depuis l’élaboration de XXV, le groupe a en effet accueilli le directeur artistique Bertrand Lamblotest et le réalisateur-arrangeur Régis Ceccarelli.

Pour le studio, la technique est simple : chaque jour, une chanson est travaillée collectivement à partir d’idées d’arrangements de Régis Ceccarelli. En général, cette première journée est décisive et indique la bonne direction.

“Chants de bataille” fait entendre un Tryo familier et subtilement déroutant, et surtout un Tryo qui répond bien à l’époque. Vigoureux, bienveillant, fraternel, comme pour nous accompagner dans ce moment si singulier de nos vies en nous rappelant qu’au fond rien n’a changé : il y a toujours des batailles à mener pour la planète et pour l’humain et toujours l’envie de chanter ensemble.