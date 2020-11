“Chez moi”, Hélène Darroze publie ses recettes faites à la maison avec ses filles

Pour la première fois, Hélène Darroze nous offre ici des recettes conçues, réalisées et photographiées par elle, chez elle, avec ses deux filles.

Une intimité que l’on retrouve en filigrane à travers la nappe à carreaux de sa grand-mère, ses photos personnelles, ses astuces et ses secrets, ainsi que dans les fameux plats de son Sud-Ouest natal.

Une sorte de retour aux sources où l’on cuisine de bons produits, avec tendresse et passion, pour ceux qu’on aime : les meilleurs ingrédients pour réaliser des recettes spontanées, généreuses, authentiques et irrésistibles !

Vous trouverez ici plus de 50 recettes parmi lesquelles : la «Soupe de potiron confit au miel», le «Gâteau de pommes de terre et d’andouille béarnaise», la «Tarte tatin aux endives et au cumin», le «Risotto aux cèpes», le «Merlu de Saint-Jean-de-Luz sauce Ttoro», le «Gigot d’agneau de lait des Pyrénées rôti à l’ail», la «Blanquette de veau», la «Saucisse de Toulouse à la moutarde», le «Cake au citron», la «Tarte aux pommes grand-mère», le «Gâteau coulant au chocolat», etc.