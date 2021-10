Cour de pirate poursuit sa lignée country et disco avec son album “Impossible à Aimer”

Plus d’une décennie s’est écoulée depuis que Béatrice Martin s’est incrustée dans le paysage sous le pseudonyme désormais coutumier de Cœur de pirate.

Armée d’un talent digne de l’orfèvrerie, d’une poésie tantôt raffinée, tantôt subversive, et d’une aura insaisissable, elle séduit comme elle surprend, jaillissant là où on ne l’attend pas, avec polyvalence, mais cohérence, et devant un public systématiquement au rendez-vous.

C’est d’abord seule au piano qu’elle s’amène, prodigieuse, en 2008, devant un Montréal qui semble n’attendre qu’elle. Cœur de pirate, alors âgée d’à peine 19 ans, fait paraître un premier album homonyme, véritable phénomène qu’on certifie rapidement platine au Canada et diamant en France.

Après 4 albums, Cœur de pirate doit subir une intervention aux cordes vocales qui la prive un temps de sa voix. Mais la flamme créatrice de l’artiste ne s’éteint pas pour autant et elle sort en mai2021 un album instrumental au piano, “Perséides”.

Aujourd’hui, en cette rentrée 2021, Cœur de pirate dévoile le tout premier extrait “On s’aimera toujours” à paraître sur son prochain album, “Impossible à aimer”. Une ode à l’amour éternel aux airs disco pop.