Dany Brillant chante Aznavour. Encore ? Oui mais en duo cette fois !

Il y a quasiment 1 an jour pour jour sortait le premier volume “Dany Brillant chante Aznavour” qui regroupait 11 chansons romantiques dans des couleurs latines, pour que ça se danse, pour que l’essence rythmique du sentiment chez Aznavour se perçoive partout.

Aujourd’hui, pour ce second volume de son hommage au chanteur qui a le plus compté dans sa vie, Dany Brillant a fait appel à une vingtaine d’artistes de sa génération pour tout un album de duos et de trios.

Ces duos ont souvent la saveur de retrouvailles entre confrères, mais aussi l’ambiance détendue de rencontres sur le meilleur terrain de jeu des amoureux de la chanson. On entend distinctement le plaisir des duettistes, leur enjouement, leur complicité, leur humour, leurs rires.