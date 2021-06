Découvrez “Les p’tites jolies choses”, le nouveau single de Joyce Jonathan

Ses albums ont été certifiés disques d’or et de platine, ses tournées se sont jouées dans la France entière et elle est l’une des rares chanteuses françaises à avoir mené une carrière en Asie... Joyce Jonathan officialise son retour en 2021 avec "Les p’tites jolies choses”, premier single issu de son nouvel album.

“Les p’tites jolies choses" est une déclaration légère et sincère à ces petits plaisirs simples, irremplaçables de notre quotidien. À l’instar de ce café fumant du matin que l’on partage avec ceux qu’on aime, ou encore ce joli souvenir quand on s’endort. Des plus banals aux plus intimes, Joyce nous partage une bribe de ces petites jolies choses qui rendent la vie meilleure, joyeuse et appétissante.

Ce premier single est accompagné d’un clip poétique et pétillant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Annonçant la couleur générale de l’album, "Les p’tites jolies choses” n’est pas sans rappeler les mélodies entêtantes de ses débuts. Son 5ème album, qui portera le même nom, est quant à lui prévu pour janvier 2022