“Délicieux” d’Eric Besnard, retour sur la création du premier restaurant

Après trois films de genre et trois autres en hommage à des proches, Eric Besnard a voulu s’intéresser à ce qui fait l’identité de la France. Au cours de lectures sur le XVIIIème siècle, il est tombé sur l’invention du concept du restaurant. Vient alors la question de l’origine de ce lieu si patrimonial. Du coup il a fait des recherches et vite compris qu'il tenait là quelque chose. Tout était là : la gastronomie, avec cette spécificité hexagonale qui consiste à prendre le temps de s’assoir pour manger et partager un moment de convivialité, mais aussi le siècle des Lumières et la Révolution…

“Délicieux” se déroule à l’aube de la Révolution Française. Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution.

Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

Aux fourneaux, Pierre Manceron a deux obsessions : développer la cuisine du terroir en bannissant les épices, retrouver des saveurs naturelles et cuisiner des produits poussant sous terre. Une résonance avec ce que vit la société française aujourd’hui à savoir retrouver le goût des aliments et privilégier les circuits courts. Était-ce déjà la mode ? Est-il un précurseur ?

A l’affiche : Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe et Guillaume de Tonquédec