Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans ce 11 octobre, carte blanche à Mickael Jones !

Depuis ce matin, France Bleu vous propose une journée spéciale à l’occasion des 70 ans, ce lundi 11 octobre, de Jean-Jacques Goldman. L’occasion de réécouter ses plus grands tubes.

Ne loupez pas d’ailleurs la diffusion, sur votre radio, du live d’un des concerts de sa dernière tournée “Un tour ensemble” de 20h à 22h.

Auteur, compositeur et interprète à succès, Jean-Jacques Goldman a également beaucoup écrit et composé pour les autres parmi lesquels bien sûr Céline Dion. Il s'est aussi beaucoup engagé dans des grandes causes, au premier rang desquelles "Les Enfoirés" dont il est l'un des fondateurs et qu'il a continué à accompagner jusqu'en 2016.

Ce soir, dans Accès Direct, Arnold Derek donne carte blanche à Michael Jones !