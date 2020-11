En 4 saisons “Dix pour cent” a su se hisser au rang des séries françaises dont tout le monde parle

La maison ASK regroupe une famille d’agents passionnés, névrosés et touchants qui ont su faire écho à nos contradictions intimes.

La 4e saison a débuté le 21 octobre dernier sur France 2. La maison ASK est en plein doute suite au départ de Mathias et Noémie. Andréa, Gabriel, Arlette, Hervé, Sofia et Camille vont devoir se battre pour la garde de leurs Talents. Et quels talents !

Car cette année, la série a réussi à attirer Charlotte Gainsbourg, Mimie Mathy, Franck Dubosc, Valéry Donzelli, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Muriel Robin, Sigourney Weaver, Jean Reno, Xavier Beauvois, Tony Parker, Nathalie Baye...

Dix pour Cent réalise une fois de plus le tour de force de satisfaire notre goût plus ou moins assumé du sensationnel en le nourrissant de tendresse, de drôlerie et de glamour. Bref, en explorant une fois de plus tous les recoins des passions humaines.

“Dix pour cent” à retrouver également en podcast

A l’occasion de la sortie de cette nouvelle saison, France Télévisions propose de découvrir les coulisses de la série dans un making of de 30 minutes disponible depuis le 19 octobre sur france.tv.

Dominique Besnehard, producteur de la série, a également proposé pendant le mois d’octobre un autre podcast dans lequel il part à la rencontre de la jeune génération des séries et du cinéma français et échange avec 5 personnalités de 5 métiers différents de l'audiovisuel : Maxime Delauney (producteur), Marie Roussin (scénariste), Fanny Minvielle (agent), Alexis Michalik (metteur en scène), Ophélia Kolb (comédienne).