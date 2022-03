“Encore Rose” de Corneille, un hommage à la soul/R’n’B américaine des années fin 70-80

Pour ce nouvel album, Corneille a souhaité rendre hommage à SA musique, celle qui arrive toujours à parler de lui à chaque période de sa vie : la soul/R’n’B américaine des années fin 70-80.

Et puis il avait aussi envie de chanter un demain prometteur. Il n’en pouvait plus des prédictions apocalyptiques. Il aurait pu intituler l'album "mots doux, vestons croisés et saxophone" mais comme il le dit, “ça aurait été trop long”. Alors ce sera "Encre rose".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ce 9e album est une ode à l’amour, qui prône que la seule arme contre la haine ne peut être que son opposé : l’amour. Il faut beaucoup d’amour pour gagner une guerre et il faut l’écrire, l’écrire à l’encre rose.