“Ensemble, on peut tout changer”, le téléthon revient les 3 et 4 décembre

En 35 ans, le Téléthon a tout changé ! Année après année, grâce à un élan populaire incroyable, grâce à la générosité et la fidélité de tous, une révolution scientifique et médicale est née qui a changé la vie des malades touchés de maladies rares longtemps considérées comme incurables.

Et, pour de nombreux malades en attente de traitement, le Téléthon peut encore tout changer.

Un marathon télévisuel

Les 3 et 4 décembre 2021, sur les antennes de France Télévisions, retrouvez les témoignages de familles pour qui le Téléthon a tout changé, et de ceux pour qui le Téléthon peut tout changer.

Découvrez les histoires des chercheurs et celle d’une révolution médicale qui nous concerne tous, plongez au cœur de la mobilisation des milliers de bénévoles dans les villes et villages de France, et retrouvez le parrain Soprano, entouré de nombreuses personnalités.

Un rendez-vous déterminant pour les malades et leur famille, et pour la médecine toute entière.

--> Faire un don

--> Pour en parler : Sophie Davant et Frédéric Revah, le directeur général du Téléthon

La grande Tombola

Après une première édition en 2020 qui a permis de collecter plus de 2 millions d’euros, la Grande Tombola du Téléthon revient avec encore plus d’objets uniques et d’expériences inédites à saisir, offerts par des artistes, sportifs, acteurs et personnalités du monde littéraire !

Le principe reste simple : un ticket à 10 euros permet de tenter dès maintenant sa chance au tirage au sort du lot désiré, qui aura lieu le 5 décembre à minuit. Attention, le choix va être cornélien !

Le téléthon 2021 s’empare du digital

Challenges inédits sur Tik Tok, 30h de gaming non-stop, une émission dédiée au gaming diffusée sur France 2, 4 concerts virtuels…

Le tout porté par un ambassadeur de choix : Jean-Michel Jarre, pionnier et à la pointe de la digisphère…

Impossible de manquer le RDV 2021 du #Téléthondigital !