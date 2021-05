Et si vous regardiez “Top chef” devant un plateau-TV confectionné par Hélène Darroze ?

Tous les mercredi soir, Hélène Darroze vous propose, à emporter ou livraison, un menu pour 2, composé de :

- The Iconic Guacamole de Jòia accompagné de Tortillas

- La salade du jour

- Les charcuteries du Pays Basque

- Les Black Balls de foie gras à la truffe noire du restaurant Marsan

- Les gros macarons (parfums aléatoires au grè des semaines)

Ce menu pour 2 personnes est au prix de 80 euros. Il est à commander directement sur le site de Jòia. Attention, les frais de livraison varient selon les villes, ils vont de 15 à 24 euros

A noter qu’Hélène Darroze propose également une offre burgers dans son restaurant en take-away, une proposition à déguster au bureau ou à la maison.

Autour de buns aux graines de sésame réalisés quotidiennement par le boulanger, vous découvrirez un steak de viandes de bœuf Angus hachées assaisonné d’un mélange d’épices, signature de la maison.

Hélène Darroze propose également une version végétarienne composée d’aubergine confite, de champignons de Paris et de roquette avec un ketchup remplacé par un pistou de persil plat aux noisettes.

Deux accompagnements sont proposés : des pommes de terre croustillantes de Jòia aux brebis basque et romarin frit ou une salade assaisonnée d’une sauce aux anchois.

Et si vous souhaitez vous mettre aux fourneaux, sachez qu’Hélène Darroze à réuni ses recettes faites à la maison avec ses filles dans un livre intitulé “Chez moi”.

Vous y trouverez plus de 50 recettes parmi lesquelles : la Soupe de potiron confit au miel, le Gâteau de pommes de terre et d’andouille béarnaise, la Tarte tatin aux endives et au cumin, le Risotto aux cèpes, le Merlu de Saint-Jean-de-Luz sauce Ttoro, le Gigot d’agneau de lait des Pyrénées rôti à l’ail, la Blanquette de veau, la Saucisse de Toulouse à la moutarde, le Cake au citron, la Tarte aux pommes grand-mère, le Gâteau coulant au chocolat, etc.