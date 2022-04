Festival Culturissimo avec Michel-Édouard Leclerc

Le Festival Culturissimo lance cette année sa 9ème édition avec plus de 70 rencontres gratuites partout en France avec les grands noms de la culture française. Au programme : des lectures, des concerts et des performances artistiques du 26 avril au 01 juillet.

Cette année Culturissimo accueille plusieurs nouveaux venus : Éric Genovese de la Comédie‐Française, Julie Gayet, Raphaël, Anny Duperey, Xavier de Moulins et Makita Samba.

Le festival peut également compter sur la fidélité de grandes figures de la scène française : Clotilde Courau, Nicole Garcia, Olivia Ruiz, Mathias Malzieu, Isabelle Carré, Judith Henry, Marianne Denicourt, Oxmo Puccino, Hippolyte Girardot, Bruno Putzulu, Dominique Pinon, Stéphane Freiss, Fanny Cottençon, Marie-Christine Barrault, Thibault de Montalembert, Olivier Saladin ou encore les comédiens du Français Dominique Blanc, Didier Sandre et Michel Vuillermoz (qui proposera pas moins de 5 lectures).

Sous l’impulsion de Michel-Édouard Leclerc, les Espaces Culturels E.Leclerc organisent le Festival Culturissimo afin de promouvoir et de diffuser la culture. Artistes et auteurs investissent les théâtres et salles de spectacle de plus de 60 villes dans lesquelles sont implantés des Espaces Culturels E.Leclerc.

Retrouvez tout le programme du Festival Culturissimo juste ici !