Le Festival “Sœurs Jumelles”, la rencontre de la Musique et de l'Image

Une programmation éclectique pour décloisonner les filières en facilitant les rencontres entre artistes, associations, décideurs et institutionnels.

Initié par Julie Gayet, Delphine Paul, Eric Debègue et Hélène Girault, le festival Sœurs Jumelles est la réunion dans un même lieu convivial de tous les acteurs de la musique et de l’image. Les professionnels, les étudiants mais aussi le grand public se retrouvent pendant 4 jours pour partager, échanger, apprendre et se divertir.

--> Débat, projections, spectacles... Découvrez le programme

Pour sa deuxième édition, Sœurs Jumelles s’associe à l’INA et à sa plateforme de streaming illimité madelen, qui participe à la programmation et à la mise en scène du festival. Images, musiques, sons... toute la richesse de l’INA sera à Rochefort.

Rendez-vous donc du 22 au 25 juin à Rochefort, berceau de Demoiselles rendues mondialement célèbres par Jacques Demy.