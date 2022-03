“Une mère” de Sylvie Audcoeur, un thriller sur fond de vengeance et de pardon

Quelle est la pire chose qui puisse nous arriver ? Et donc la plus difficile à pardonner ? C’est de cette interrogation qu’est née l’idée du film “Une mère”. le pardon est donc l’un des thèmes mis en avant par Sylvie Audcoeur mais ce n’est pas le seul. Très vite le rôle de LA mère arrive. Comment accompagne-t-on son enfant en tant que mère et jusqu’où ?

Pour la réalisatrice “Une mère” est une histoire très personnelle. “Pas dans le sens factuel d’une histoire autobiographique, mais dans le sens des émotions qui traversent le film”.

L’histoire du film est celle d’Aline qui n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide d’échafauder un plan pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure qu’elle apprend connaître le jeune homme.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Pour jouer cette femme qui a viscéralement envie de tuer, il fallait une actrice à l’instinct extrêmement animal. Et à laquelle on puisse s’identifier. Dès l’écriture Sylvie Audcoeur a pensé à Karine Viard accepté, motivée par le réservoir de sentiments très intenses à jouer.