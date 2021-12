“France” de Pascal Obispo, des chansons initialement composées pour France Gall

En 1997, France Gall décide d’arrêter sa carrière suite au décès de Michel Berger. Sony Music appelle alors Pascal Obispo pour lui demander d’écrire pour la chanteuse. Mais cette dernière refuse les créations de Pascal Obispo. “C’est Michel mais c’est pas Michel”, lui dit elle.

Presque 25 ans plus tard, Pascal Obispo rouvre la boîte de Pandore et propose “France”, un album dans lequel il interpréter lui-même ces chansons autrefois écrites pour une autre. Des chansons qui ont parfois été proposées à d’autres artistes et qui sont devenues pour certaines de très gros tubes : “Chanter” (Florent Pagny), “Tu trouveras” (Natasha St Pier), “Sa raison d’être” (Sidaction), “La clé” (Patricia Kaas)...

L’album, truffé aussi d’inédits, a été enregistré avec une identité musicale que l’on pourrait associer aux albums de France et Michel à la fin des années 70 et du début des années 80. Cet album est une vraie réussite et démontre combien Obispo a marqué, par ses créations, l’histoire musicale de la chanson française.