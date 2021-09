“Frérots”, c’est l’histoire de deux sœurs que tout oppose

La série aborde les thématiques complexes de la quête d’identité et des rivalités fraternelles sous l’angle de la comédie décalée.

“Frérots”, c’est donc l’histoire de deux sœurs très différentes. Aretha, adoptée très jeune en Afrique, est la fille modèle à qui tout réussit. Yvette, dite Véty, n’a jamais fait d’études. Enfant non désirée, elle n’a jamais trouvé sa place au sein de la famille.

Le jour où Aretha se retrouve dans une impasse qui risquerait de ruiner sa carrière, Véty lui propose de se lancer dans le MMA (Mixed Martial Arts) pour gagner la somme d’argent dont elle a besoin. D’abord complètement opposée à l’idée, mais sans autre option possible, Aretha finira par accepter le deal de sa cadette et se lancera avec elle sur les routes à la conquête de la ceinture de championne d’Europe et du chèque assorti.

Une comédie réalisée par Franck Bellocq, écrite par Daive Cohen, Lionel Dutemple, Rebecca Azan, Benjamin Morgaine et Rebecca Azan.

Rebecca Azan qui interprète également un des 2 sœurs aux côtés de Claudia Tagbo.