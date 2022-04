“Guide mondain des villages de France" de Matthias Debureaux, 500 villages pour 500 célébrités

Vous ne le saviez peut-être pas, mais un grand nom des arts, de la science ou de la politique a un lien intime avec un village près de chez vous. Il y est né, y est mort, y vécut une enfance heureuse ou malheureuse, y a trouvé des racines ou une terre promise, y travaillait ou venait s'y reposer, fuyait ses succès ou ses échecs, vivait en campagnard ou en châtelain...

Dans tous les cas, une page de notre histoire récente a été écrite dans l'un de ces petits bourgs à côté desquels nous passons trop souvent sans un regard. C'était avant le Guide mondain des villages de France qui fait briller d'un nouvel éclat 500 villages injustement oubliés des parcours touristiques traditionnels.

Pour l'écrire, Matthias Debureaux a enfourché son vélo et sillonné les petites routes de nos campagnes à la recherche de ces histoires extraordinaires qui n'étaient connues, pour la plupart, que de quelques happy few. Les voici enfin rassemblées. Des histoires à la fois drôles, instructives et inattendues, qui placent chacun de ces villages au centre du monde.

Une façon ludique et glamour de redécouvrir la géographie et l'histoire de la France contemporaine.