“Je cours pour la culture”, 660 Km de Montgeron à Aix-en-Provence

Le rendez-vous à ne pas manquer pour soutenir le spectacle vivant et le lien social

En 2021, Gauthier Herrmann et des amis coureurs lancent la première saison de “Je cours pour la culture” un évènement unique et bienveillant pour redonner le sourire aux français, recréer du lien social, mais aussi parler de l’importance du spectacle vivant. C’est un succès total, sportif, humain et médiatique !

Cette année, Ils reviennent pour une 2e édition et un pari encore plus ambitieux : un festival itinérant autour d’un seul crédo : la musique partout et pour tous !

Pendant 14 jours, plus d’une vingtaine de musiciens professionnels à l’univers musical éclectique vont se succéder pour offrir, tout au long du parcours entre Montgeron et Aix-en-Provence, 12 concerts inoubliables.

Suivez en direct le premier ultratrail pour la culture française du 23 avril au 6 mai sur le site jecourspourlaculture.com